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В творческом пространстве «Символ» пройдет «Девичник с Туттой Ларсен» для бизнес-леди
28.02.2017 00:44
«Девичник с Туттой Ларсен» состоится 5 марта и будет посвящен теме продвижения бренда в интернете, сообщают организаторы.
Как раскрутиться в социальных сетях, как эффективно использовать свой канал на YouTube, каким должен быть сайт — каждый сможет задать теле- и радио ведущей как эти, так и многие другие вопросы сразу после ее вступительной речи.
Мероприятие со свободным входом по предварительной регистрации: http://simvolplace.ru/events/devichnik_s_tuttoy_larsen_dlya_biznes_ledi_tema_prodvizhenie_brenda_v_internete.html.
Фотография предоставлена организаторами.
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