«Девичник с Туттой Ларсен» состоится 5 марта и будет посвящен теме продвижения бренда в интернете, сообщают организаторы.

Как раскрутиться в социальных сетях, как эффективно использовать свой канал на YouTube, каким должен быть сайт — каждый сможет задать теле- и радио ведущей как эти, так и многие другие вопросы сразу после ее вступительной речи.

Мероприятие со свободным входом по предварительной регистрации: http://simvolplace.ru/events/devichnik_s_tuttoy_larsen_dlya_biznes_ledi_tema_prodvizhenie_brenda_v_internete.html.

Фотография предоставлена организаторами.