В рамках запуска проекта «Школа красоты Dior» состоялась лекция «История и наследие Дома Dior» Раксаны Жидковой. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Вводная лекция была посвящена творческой жизни модельера Кристиана Диора, началу образования Дома моды, конечно же, стилю New Look, созданному Диором и ставшим символом 50-60-х годов.

«Непрестанное стремление дарить женщинам красоту и счастье, любовь к своему делу и творческая смелость, постоянное желание удивлять и изобретать заложил Кристиан Диор, эти принципы и сегодня в основе философии бренда», - говорит Раксана Жидкова.

Также в этот день в «Символе» прошла лекция «Большие оригиналы: французская школа архитектуры и дизайна» авторского курса Илектры Канестри «Современный дизайн и архитектура». Илектра Канестри проследила французский стиль от творчества конструктивиста, пионера современной архитектуры и дизайна Ле Корбюзье, до создателя элегантного хай-тека, Жана Нувеля.

«Современное зодчество Франции характеризуется своим новаторством, динамизмом, оригинальностью, стремлением к новым формам и функциональным решениям. Поскольку современная французская архитектура существует в контексте богатейшего архитектурного наследия, одним из ее главных направлений являются реконструкция исторической застройки и вкрапление в нее отдельных уникальных зданий. Оригинальность и новаторство - главный «рецепт» современного французского дизайна, представленного такими выдающимися именами, как Андре Путман, Филип Старк, братья Буруллек, Ора Ито и другие», - рассказывает .

Илектра Канестри – эксперт в области моды и дизайна, журналист, преподаватель «Истории стилей XX-XXI веков» различных образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, постоянный лектор Московского Музея Современного Искусства.

Проект «Школа красоты Dior» приурочен к 70-летию Дома Dior. Сообщается, что несколько раз в месяц в творческом пространстве «Символ» будут проходить лекции и уроки красоты от ведущих специалистов Дома. Мероприятия будут посвящены истории, наследию Дома, парфюмерии, правильном уходе за собой с помощью косметики Dior.

Вторая лекция Раксаны Жидковой «Мужской мир Dior от ароматов до ухода» пройдет 19 февраля в пространстве «Символ».

Фотографии предоставлены организаторами.