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В Удмуртии пресечена деятельность незаконного производства духов

17.02.2017  23:43

На подпольном производстве духов в Удмуртии изъято более 500 тыс. упаковок контрафактной продукции, сообщает «Домовой совет».

В промышленной зоне Ижевска обнаружено производство контрафактных духов. На фабрике было установлено три линии по изготовлению и розливу поддельной продукции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 500 тыс. упаковок, маркированных чужими товарными знаками, более 1 тыс. литров парфюма и свыше 200 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, изготовленной без лицензии. Для вывоза с территории фабрики контрафакта были задействованы 8 автомобилей «Камаз».

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК Российской Федерации «Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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