19.07.2017 07:18

Специально для компании «Шаркан-Трикотаж» в Удмуртии будет разработана программа поддержки. Такое решение приняли по итогам визита врио главы республики Александра Бречалова на предприятие, сообщает портал udmurt.media.

В программу войдет ряд мер поддержки предприятия, в числе которых льготный лизинг. «В случае с данным предприятием мы будем думать о льготном формате программы лизинга (оборудования, — прим. ред.) — это первое. Второе — есть кредитный портфель, он некритичный, но, тем не менее, он есть, и, на мой взгляд, он дорогой для предприятия», — отметил глава региона. Александр Бречалов также пояснил, что уже планируются переговоры со Сбербанком, чтобы снизить процентную ставку для фабрики.

В целом же планируется собрать все меры поддержки, которые существуют на федеральном и региональном уровнях, чтобы они «пакетом» вошли в разрабатываемую программу.