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В Уфе на складе с текстилем возник пожар

28.12.2016  11:02

Ликвидация пожара на складе с текстильной продукцией в Уфе потребовала привлечения полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В субботу, 24 декабря, в Уфе произошел пожар на складе с текстильными изделиями. Помещение, пострадавшее от огня, расположено в Октябрьском районе города на улице Трамвайной.

По предварительным данным возгорание началось в одноэтажной кирпичной постройке длинной около 250 метров.

К тушению пожара были привлечены полицейские, которые обеспечивали безопасность граждан и беспрепятственный проезд специальных машин. 

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