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В Уфе на складе с текстилем возник пожар
28.12.2016 11:02
Ликвидация пожара на складе с текстильной продукцией в Уфе потребовала привлечения полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
В субботу, 24 декабря, в Уфе произошел пожар на складе с текстильными изделиями. Помещение, пострадавшее от огня, расположено в Октябрьском районе города на улице Трамвайной.
По предварительным данным возгорание началось в одноэтажной кирпичной постройке длинной около 250 метров.
К тушению пожара были привлечены полицейские, которые обеспечивали безопасность граждан и беспрепятственный проезд специальных машин.
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