В Уфе открылся новый магазин сети Modis

15.11.2017 14:58

14 ноября в торгово-развлекательном центре «Планета» г. Уфы открылся магазин сети Modis сообщает пресс-служба Malltech.

В Мodis покупатели найдут широкий ассортимент повседневной одежды и обуви для всей семьи, в том числе спортивную одежу и одежду для беременных.

Modis – марка доступной базовой одежды для всей семьи, основанная в 2006 г. Одноименная федеральная сеть включает в себя более 130 магазинов по всей России.