17.03.2017 06:44

В Уфе прошел республиканский семинар по традиционному русскому костюму, говорится в сообщении организатора мероприятия – Республиканского центра народного творчества.

В семинаре приняли участие руководители фольклорных и вокальных коллективов; заведующие, методисты и художественные руководители сельских Домов культуры; художники-модельеры и костюмеры Домов культуры; преподаватели Детских школ искусств и педагоги Детских юношеских центров, доцент кафедры «Технология конструирование одежды».

В рамках семинара член исполкома региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана», Башкирии, их находках в области русского костюма.

Из чего состоял русский костюм? Как его шили? О костюмах Уфимской губернии рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН Елена Нечвалода.

Участники семинара так же ознакомились с экспозициями русского быта и костюма в историко-культурном центре «Красный Яр», доме-музее 25-ой Чапаевской дивизии Уфимского района, историей края и народов республики в Национальном музее Республики Башкортостан.

Особый интерес у участников вызвала выставка коллекции костюмов и сувенирной продукции Башкирского производственного комбината Всероссийского музыкального общества. Участники мероприятия также задать вопросы, касающиеся теоретических занятий, мастер-классов по изготовлению традиционной русской одежды, поясов, украшений и т.д.