10.03.2017 00:32

Цех по производству контрафактных сумок и рюкзаков, а также точка реализации подделок обнаружены в Ульяновске, сообщает пресс-служба областного УМВД России.

Полицейские Ульяновска обнаружили в Заволжском районе города магазин, где продавались сумки и рюкзаки с незаконно нанесенными логотипами известных марок. В этом же помещении располагался производственный цех, где работали нелегальные мигранты.

С территории изъято 17 швейных станков и 1,1 тыс. штук готовых изделий. Установлено, что за день цех производил около двух тысяч изделий легкой промышленности.

По факту возбуждено административное производство по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ.

Ущерб, нанесенный правообладателям, устанавливается.



