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В Ульяновске стартует региональный конкурс «Бренд года 2017»

07.11.2017  07:39

В регионе стартует областной конкурс «Бренд года – 2017», сообщает «Комсомольская правда».

Конкурс «Бренд года» уже третий год проходит в Ульяновске по инициативе медиахолдинга «Мозаика» и Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области, при поддержке регионального правительства и Торгово-промышленной палаты. За это время уже 62 ульяновских компании получили звание «Бренд года».

В этом году ульяновцы выберут лучшие бренды в сферах промышленного производства, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, информационных технологий, строительства, здравоохранения, сферы услуг, торговли и многих других отраслях.

Конкурс проводится в ноябре-декабре 2017 года пройдет в форме массового анкетирования горожан в самых людных местах Ульяновска, а также в режиме онлайн на сайте mosaica.ru. Также при подведении итогов конкурса будет учитываться мнение экспертной комиссии, которая оценит экономическую и бюджетную эффективность деятельности участников конкурса, социальную ответственность бизнеса, а также специфику работы.

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