08.02.2017 18:09

Последний магазин косметической сети «Парижанка» в Ульяновске находится в стадии ликвидации, пишет mosaica.ru.

После 7 лет работы в Ульяновске закрывается сеть косметических товаров «Парижанка». Ранее в городе компания была представлена двумя магазинами – в Ленинском и Заволжском районах. Однако один из них перестал работать еще в 2016 году, а второй находится в стадии ликвидации. Ориентировочный срок закрытия – середина-конец марта.

Среди возможных причин ликвидации называют нерентабельность и высокую конкуренцию.