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В Ульяновске закрывается косметическая сеть «Парижанка»
08.02.2017 18:09
Последний магазин косметической сети «Парижанка» в Ульяновске находится в стадии ликвидации, пишет mosaica.ru.
После 7 лет работы в Ульяновске закрывается сеть косметических товаров «Парижанка». Ранее в городе компания была представлена двумя магазинами – в Ленинском и Заволжском районах. Однако один из них перестал работать еще в 2016 году, а второй находится в стадии ликвидации. Ориентировочный срок закрытия – середина-конец марта.
Среди возможных причин ликвидации называют нерентабельность и высокую конкуренцию.
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