С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиВ Ульяновске закрывается косметическая сеть «Парижанка»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

В Ульяновске закрывается косметическая сеть «Парижанка»

08.02.2017  18:09

Последний магазин косметической сети «Парижанка» в Ульяновске находится в стадии ликвидации, пишет mosaica.ru.

После 7 лет работы в Ульяновске закрывается сеть косметических товаров «Парижанка». Ранее в городе компания была представлена двумя магазинами – в Ленинском и Заволжском районах. Однако один из них перестал работать еще в 2016 году, а второй находится в стадии ликвидации. Ориентировочный срок закрытия – середина-конец марта.

Среди возможных причин ликвидации называют нерентабельность и высокую конкуренцию. 

Просмотров: 36
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1239 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте