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В универмаге «ХЦ Лейпциг» состоялся «Модный разговор» с Александром Васильевым
11.04.2017 17:12
Традиционная встреча с историком моды и телеведущим Александром Васильевым прошла в «ХЦ Лейпциг» 2 апреля, сообщают организаторы.
Темой «Модного разговора» стал новый сезон весна-лето 2017. Лекцию Александр Васильев начал с того, что задал риторический вопрос аудитории: «А нужна ли вам мода?». Ведь ультрамодные тренды могут быть излишне экстравагантными или вычурными. Васильев рекомендует не гнаться за тенденциями, а сосредоточиться на поисках собственного стиля. Важно определить то, что идет именно вам, что вас украшает, придает уверенности и поднимает настроение. Когда вы найдете свой стиль, можно приступить к изучению модных трендов, используя в гардеробе только те, что будут соответствовать стилю.
Александр Васильев отметил, что выбор новых коллекций в универмаге«ХЦ Лейпциг» позволяет легко воплотить модные тренды в собственных образах и выделил несколько самых заметных тенденций сезона:
Подводя итог лекции, Александр дал несколько важных рекомендаций: обязательно дополнить свой гардероб бижутерией, отдавать предпочтение натуральности (естественный цвет волос, умеренный макияж), очень внимательно подбирать одежду, учитывая образ жизни, статус и особенности внешности.
«Модный разговор» в «ХЦ Лейпциг» посетила известная актриса театра и кино — Жанна Эппле. Она отметила, что лекция была очень интересной, а обзор трендов сейчас особенно актуален: ведь новый сезон весна-лето 2017 из-за погодных условий в Москве практически еще не начался.
Лекция историка моды завершилась ответами на вопросы, а после Александр Васильев сфотографировался с поклонниками и раздал автографы всем желающим.
Фотографии предоставлены организаторами.
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