Традиционная встреча с историком моды и телеведущим Александром Васильевым прошла в «ХЦ Лейпциг» 2 апреля, сообщают организаторы.

Темой «Модного разговора» стал новый сезон весна-лето 2017. Лекцию Александр Васильев начал с того, что задал риторический вопрос аудитории: «А нужна ли вам мода?». Ведь ультрамодные тренды могут быть излишне экстравагантными или вычурными. Васильев рекомендует не гнаться за тенденциями, а сосредоточиться на поисках собственного стиля. Важно определить то, что идет именно вам, что вас украшает, придает уверенности и поднимает настроение. Когда вы найдете свой стиль, можно приступить к изучению модных трендов, используя в гардеробе только те, что будут соответствовать стилю.

Александр Васильев отметил, что выбор новых коллекций в универмаге«ХЦ Лейпциг» позволяет легко воплотить модные тренды в собственных образах и выделил несколько самых заметных тенденций сезона:

Геометрические принты. Крупный горох, клетка и полоска в новом сезоне бьют все рекорды популярности. Самое модное сочетание — черно-белое. Одна из знаковых вещей сезона — широкие брюки в стиле Марлен Дитрих в черно-белую вертикальную полоску.

Пижамный стиль: образ а-ля «я только что проснулась» на пике популярности уже несколько сезонов. Самые модные вещи: брючный костюм, напоминающий шелковую пижаму, и платье-комбинация на тонких бретелях.

Эклектика: леопардовая шляпа, блуза в полоску, брюки в горох, шлепанцы со смешными носками.

Ретро. Александр Васильев иронично заметил, что стиль 90-х годов уже смело можно считать ретро-стилем, так как под определение ретро подходит все то, что было в моде 20-25 лет назад. Если говорить о тенденциях, то самые актуальные модные периоды — 60-е, 70-е, 80-е и 90-е.

Унисекс и оверсайз. Излишний объем — это отличный способ придать фигуре изящности. Васильев рекомендует проверить гардероб своего спутника и позаимствовать у него несколько рубашек. Носить такие рубашки можно с широкими брюками или кюлотами.

«Праздник каждый день»: все, что вы считали подходящим исключительно для праздничных случаев, сейчас вполне подходит для повседневных образов. Например, бархатный пиджак, брюки из ткани с люрексом, топ с пайетками или туфли с камнями.

Подводя итог лекции, Александр дал несколько важных рекомендаций: обязательно дополнить свой гардероб бижутерией, отдавать предпочтение натуральности (естественный цвет волос, умеренный макияж), очень внимательно подбирать одежду, учитывая образ жизни, статус и особенности внешности.

«Модный разговор» в «ХЦ Лейпциг» посетила известная актриса театра и кино — Жанна Эппле. Она отметила, что лекция была очень интересной, а обзор трендов сейчас особенно актуален: ведь новый сезон весна-лето 2017 из-за погодных условий в Москве практически еще не начался.

Лекция историка моды завершилась ответами на вопросы, а после Александр Васильев сфотографировался с поклонниками и раздал автографы всем желающим.

Фотографии предоставлены организаторами.