Торжественное открытие выставки «Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева» состоялось в «ХЦ Сокольники» 10 октября, сообщают организаторы.

На третьем этаже универмага разместилась экспозиция, представленная двадцатью костюмами актрис советского кино, а также раритетными аксессуарами и уникальными предметами, принадлежащими кинодивам прошлого. Выставка будет открыта до 31 декабря, вход свободный для всех желающих.

Во вступительной речи Александр Васильев отметил: «Коллекционирование предметов искусства — это важнейшая часть моей работы: сохранить наследие великих актрис советского кино, захватить атмосферу того времени и передать ее будущим поколениям». Маэстро в шутливой форме рассказал, что собрать платья кинодив было непросто, со многими актрисами он знаком лично, а расставаться с собственным гардеробом для любой женщины всегда нелегко.

У каждого платья своя история появления, например, хитон Аллы Пугачевой из кинофильма «Женщина, которая поет» был до мельчайших подробностей восстановлен в сотрудничестве с конферансье Тамарой Малинкиной. Она сотрудничала с певицей в 70-80-х годах прошлого века. На выставке она рассказала о том, что оригинальный хитон «просто развалился на куски» из-за активной концертной деятельности Пугачевой, поэтому на его восстановление было потрачено немало сил. Еще одна интересная история, связанная с хитоном Пугачевой: первоначально был задуман совсем другой рисунок. Роспись на узбекском шелке производилась вручную модельером Любовью Аксеновой, и она случайно разлила черную тушь. В итоге, результат очень понравился — легендарный хитон известен всем именно в таком виде.

Еще один интересный экспонат выставки — дневное платье Натальи Фатеевой из шифона и гипюра, сшитое в мастерских «Мосфильма». Наталья Николаевна, будучи доброй приятельницей и соседкой Александра Васильева, передала в его фонд около десяти своих выходных костюмов 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века.

Оригинальное платье неподражаемой Людмилы Гурченко из бархата с рукавами из креп-жоржета, расшитыми бисером, и ярко-оранжевой меховой оторочкой, было сшито специально для съемок фильма 2000 года «Старые клячи» режиссера Эльдара Рязанова. Рассматривая платье, можно оценить прекрасную фигуру и стать Людмилы Марковны Гурченко.

Еще одно платье, принимавшее участие в киносъемках — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Комбинированный ансамбль из кримплена был сшит в 1974 году для съемок фильма «Даурия» режиссера Виктора Трегубовича.

Некоторые платья выглядят настолько современно, что трудно представить, что они были изготовлены в начале прошлого столетия. Например, платье из трофейного шелкового крепа, расшитого пайетками, актрисы Аллы Будницкой. Оно было сшито во время Второй Мировой войны в 40-х гг. из трофейной ткани, которая тогда в голодное послевоенное время считалась большой ценностью, а актрисам вместе с костюмерами приходилось быть очень изобретательными. В то время не было визажистов, стилистов, парикмахеров, поэтому чаще всего актрисы сами готовили себя к съемкам. Кроме того, учитывая тот факт, что пленка была на вес золота, то к актрисам предъявлялись очень высокие требования — только один удачный дубль.

Историка моды и телеведущего в этот вечер пришли поздравить с открытием выставки друзья, журналисты топовых московских СМИ, блогеры, поклонники и читатели. Праздник завершился выступлением джаз группы Mockingbird, фуршетом, а также фотосессией с Александром Васильевым. На прощание историк моды сделал селфи со всеми желающими, раздал автографы и пожелал всем отличного вечера.

Фотографии предоставлены организаторами.