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В универмаге «Цветной» пройдет HSE Fashion Day

10.11.2017  10:57

HSE Fashion Day Школы дизайна НИУ ВШЭ состоится в «Цветном» 19 ноября, сообщают организаторы.

В рамках HSE Fashion Day пройдут выступления кураторов Школы дизайна, которые расскажут об условиях поступления и особенностях обучения на программе «Мода», а также public talks с московскими fashion-дизайнерами, специалистами модельного бизнеса и профессионалами модной индустрии. Кроме того, гости смогут посмотреть, как проходит fashion-съемка.

Расписание мероприятий в пространстве Art Basement (-1 этаж):

  • 12:00 – 14:00 – fashion-съемка;
  • 15:00 – 17:00 – выступление кураторов направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ (Анзор Канкулов, Екатерина Сычева, Мария Смирнова, Екатерина Павелко);
  • 17:00 – 18:00 – выступление дизайнера, куратора Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева;
  • 18:00 – 19:00 – public talk с Юлией Селезневой (MINT), Игорем Гаваром (Oldushka) и Маратом Кудусовым (Модельный агент) о современном состоянии модельного бизнеса;
  • 19:00 – 20:00 – public talk с Яковом Теплицким и Александром Маланиным, создателями бренда Olovo;
  • 20:00 – 21:00 – DJ-set.

Вход свободный. Регистрация: https://hse-design.timepad.ru/event/609792/.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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