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В универмаге «Цветной» состоится public talk про тренды в модном ритейле от WGSN
07.02.2017 20:14
Глава WGSN Live Ким Маннино 21 февраля поделится ключевыми бизнес-трендами в модном ритейле, сообщает pr-служба Fashion factory school.
Участники встречи узнают, какие технологии сегодня увеличивают продажи, на какой формат розничной торговли делают акцент самые передовые компании; поймут, как продавать миллениалам, уживаться с трендом на разумное потребление и выстраивать с клиентами отношения нового типа.
Слушателями смогут стать не более 250 человек. Регистрация на событие: https://fashion-factory.timepad.ru/event/439558/.
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