Глава WGSN Live Ким Маннино 21 февраля поделится ключевыми бизнес-трендами в модном ритейле, сообщает pr-служба Fashion factory school.

Участники встречи узнают, какие технологии сегодня увеличивают продажи, на какой формат розничной торговли делают акцент самые передовые компании; поймут, как продавать миллениалам, уживаться с трендом на разумное потребление и выстраивать с клиентами отношения нового типа.

Слушателями смогут стать не более 250 человек. Регистрация на событие: https://fashion-factory.timepad.ru/event/439558/.