04.05.2017 22:30

Узбекский фестиваль «Атлас байрами» в 2017 году пройдет в древнем центре шелкоткачества в Маргилане, пишет «ИнфоРос».

Традиционный узбекский фестиваль шелка «Атлас байрами» в 2017 году будет проведен в городе Маргилане. Это исторический центр шелкоткачества, которое практикуют здесь уже более двух тыс. лет. Ожидается, что на фестиваль приедет около 120 мастеров из различных регионов Узбекистана.

Помимо этого, в событии примут участие ведущие мастера традиционного текстиля и дизайна одежды, ремесленники, ученые-искусствоведы, арт-менеджеры, специалисты в области управления ремеслами.

В программе фестиваля - мастер-классы для молодых ремесленников по вышивке, натуральному крашению, дизайну с использованием традиционного текстиля, а также маркетингу и коммуникации.

Фестиваль «Атлас байрами» проводится с 2015 и способствует дальнейшему развитию и популяризации национального ремесленничества, туризма, расширению сотрудничества между мастерами национальных тканей в разных странах. В 2017 году фестиваль состоится с 15 по 17 сентября.