Новости
НачалоНовостиВ Узбекистане построят текстильное производство при участии Китая и Голландии
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

В Узбекистане построят текстильное производство при участии Китая и Голландии

27.02.2017  23:35

Совместное узбекско-китайско-нидерландское текстильное предприятие «ЛТ Текстиль Интернейшнл» будет построено в Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев изучил проект нового узбекско-китайско-нидерландского предприятия «ЛТ Текстиль Интернейшнл». Это произошло в пятницу, 24 февраля, во время его визита в Кашкадарьинскую область.

Фабрика будет перерабатывать местное волокно. Ориентировочный объем производства - до 22 тыс. тонн смешанной пряжи и 50 млн кв. метров ткани. На экспорт планируется отправлять 80% продукции.

Просмотров: 45
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1251 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте