27.02.2017 23:35

Совместное узбекско-китайско-нидерландское текстильное предприятие «ЛТ Текстиль Интернейшнл» будет построено в Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев изучил проект нового узбекско-китайско-нидерландского предприятия «ЛТ Текстиль Интернейшнл». Это произошло в пятницу, 24 февраля, во время его визита в Кашкадарьинскую область.

Фабрика будет перерабатывать местное волокно. Ориентировочный объем производства - до 22 тыс. тонн смешанной пряжи и 50 млн кв. метров ткани. На экспорт планируется отправлять 80% продукции.