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В Узбекистане продвижением текстиля на экспорт займется госкомпания
28.12.2016 10:51
Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана внешнеторговая организация для продвижения товаров легкой промышленности на экспорт, пишет Sputnik.
Специализированная внешнеторговая организация «Узтекстильэкспорт» начнет работу в Узбекистане. Постановление о ее создании подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Организация будет продвигать товары легкой промышленности на экспорт через различные рекламные кампании.
«Узтекстильэкспорт» войдет в состав «Узбекенгилсаноат» и займется оказанием маркетинговых, информационных и консалтинговых услуг. Кроме того, организация будет оказывать помощь при поставках в Узбекистан необходимого оборудования, комплектующих, сырья и материалов, аксессуаров и фурнитуры.
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