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В Узбекистане продвижением текстиля на экспорт займется госкомпания

28.12.2016  10:51

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана внешнеторговая организация для продвижения товаров легкой промышленности на экспорт, пишет Sputnik.

Специализированная внешнеторговая организация «Узтекстильэкспорт» начнет работу в Узбекистане. Постановление о ее создании подписал президент республики Шавкат Мирзиеев. Организация будет продвигать товары легкой промышленности на экспорт через различные рекламные кампании.

«Узтекстильэкспорт» войдет в состав «Узбекенгилсаноат» и займется оказанием маркетинговых, информационных и консалтинговых услуг. Кроме того, организация будет оказывать помощь при поставках в Узбекистан необходимого оборудования, комплектующих, сырья и материалов, аксессуаров и фурнитуры.

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