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В Узбекистане реализуют программу развития кожевенно-обувной отрасли

28.02.2017  20:05

Программа развития кожевенно-обувной промышленности в Узбекистане позволит экспортировать готовой продукции на 45 млн долларов в год, сообщает пресс-служба правительства Республики.

Целевая программа на 2017-2018 годы по развитию кожевенно-обувной промышленности в Кашкадарьинской области Узбекистана позволит увеличить экспорт готовой продукции. Всего будет реализовано 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 12,9 млн долларов.

В городе Карши, Дехканабадском, Китабском и Нишанском районах будут осуществлены 5 проектов в обувной отрасли, в Китабском районе - по производству кожевенно-галантерейных изделий, на предприятии «Карши лезер» - готовой кожи. В год планируется перерабатывать до 1 млн штук смушек, изготавливать 460 тыс. пар обуви и 100 тыс. штук кожевенно-галантерейных изделий. В результате Кашкадарьинской области появится 200 новых рабочих мест.

Проект, реализуемый на предприятии «Карши лезер», потребует затрат в размере 9,1 млн долларов. В итоге ожидается ежегодный экспорт кожевенной продукции на сумму 45 млн долларов. Также планируется трудоустроить до 300 выпускников колледжей. 

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