03.11.2017 09:10

В настоящий момент реализуются проекты по созданию трех хлопково-текстильных кластеров в Навоийской, Бухарской и Сырдарьинской областях, еще семь проектов будет запущено в ближайшие полгода, сообщает ИА Sputnik

«Мы будем вводить систему хлопково-текстильных кластеров. Все время мы вам говорили, что текстильный сектор идет downstream — пряжа, ткани, готовые изделия. Сегодня мы говорим, что текстильный сектор пойдет и upstream, то есть мы возьмем систему выращивания и производства хлопка-волокна», — сообщил председатель правления АО «Узбеклегпром» Ильхом Хайдаров в ходе заседания 76-й сессии Международного консультативного комитата по хлопку (ICAC), состоявшегося в Ташкенте в рамках Международной Узбекской хлопковой ярмарки.

По данным «Узбеклегпрома», общая площадь посевов хлопчатника создаваемых кластеров составит 204 тысячи гектаров, на которых можно будет вырастить порядка 600 тысяч тонн хлопка-сырца и путем переработки получить около 200 тысяч тонн хлопка-волокна. В создании кластеров планируют принять участие сингапурская компания Indorama, китайская Rikom, а также местные частные инвесторы. В целях совершенствования системы управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также подписал указ о ликвидации монопольной государственной структуры «Узпахтасаноатэкспорт».