Основатель марки Montale Paris – Пьер Монталь – прибыл с визитом в Москву, чтобы познакомиться с поклонниками и открыть одноименный бутик в «Vegas Крокус Сити», сообщает pr-служба Vegas.

Всего в семействе Montale уже 103 аромата. В Москве Пьер Монталь лично представил свое новое творение — Diamond — три новых аромата, «созданных для смелых, романтичных, независимых женщин».

Кульминацией визита основателя бренда Montale в Москву стало открытие 21 апреля фирменного бутика в торгово-развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити», где представлен самый большой выбор ароматов.

Пьер Монталь признался, что был покорен Москвой, а больше всего его очаровали российские женщины. Пьер также рассказал о своих планах по развитию бренда и добавил, что очень давно ждал визита в Россию: «Я чувствую, насколько меня любят в России. Изначально я создавал свой бренд для арабского мира и первые годы мы работали на Восток, но примерно четыре года назад я понял, что хочу создавать ароматы для России. Уд больше популярен на Востоке, а в России — больше цветочные и свежие ароматы. Я заметил, что российским поклонникам очень нравится ваниль и шоколад, наверное, русские любят сладкое!»

Фотографии предоставлены pr-службой Vegas.