12.01.2017 18:43

Бесплатный мастер-класс от работницы предприятия «Крестецкая строчка» организовали в Великом Новгороде, пишет ИА «Великий Новгород.ру».

В туристическом информационном центре Великого Новгорода «Красная изба» 8 января прошел мастер-класс по вышиванию. Для всех желающих его провела сотрудница предприятия «Крестецкая строчка» Наталья Дмитриева.

Она рассказала, что датой создания этого народного промысла считается 1860 год, когда начали образовываться первые артели.

Суть крестецкой строчки – вышивка на отдельных участках ткани, из которой предварительно вынуты нити. Наносить узоры можно как вручную, так и на машинке. Изделия являются одним из брендов Новгородской области, но из-за своей высокой цены не пользуются массовым спросом.

Отмечается, что более года фабрика «Крестецкая строчка» была выкуплена питерскими инвесторами и в настоящий момент на производстве ведется ремонт.