14.07.2017 00:45

На фабрике «Марко» в Витебске состоялось выездное заседание председателя концерна «Беллегпром», сообщает пресс-служба организации.

Выездное заседание совета председателя концерна «Беллегпром» состоялось 12 июля в Витебске. Местом проведения встречи стала фабрика обувной компании «Марко».

На повестке дня обсуждались вопросы утверждения программы развития легкой промышленности Белоруссии до 2030 года, взаимодействия и кооперации предприятий кожевенно-обувной отрасли Республики и др.

С опытом реализации инвестиционного проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкции мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013 – 2024 годы» участники заседания познакомились во время обзорной экскурсии.

После заседания совета председателя, участники посетили выставку-ярмарку на фестивале «Славянский базар».

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания Марко» создан указом президента Белоруссии в 2013 году. Базой холдинга стали предприятия «Сан Марко», «Красный Октябрь», «Марко-сервис», «Витма» и Витебский меховой комбинат.