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В Витебской области создано три новых швейных предприятия и трикотажная фабрика
10.08.2017 00:21
В первом полугодии 2017 года в Витебской области начали работу три швейных предприятия и фабрика по производству трикотажа, пишет «Белта».
По информации Витебского облисполкома в регионе с января по июнь появилось более 100 новых фирм и 29 производств. Среди них – три швейные и одна трикотажная фабрика. Это «Новая Леди», «Полишелк», «АльтезаГранд» и «Мила БСВ».
Кроме того активно идет второй этап модернизации на Оршанском льнокомбинате. Он должен завершиться до конца года.
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