10.08.2017 00:21

В первом полугодии 2017 года в Витебской области начали работу три швейных предприятия и фабрика по производству трикотажа, пишет «Белта».

По информации Витебского облисполкома в регионе с января по июнь появилось более 100 новых фирм и 29 производств. Среди них – три швейные и одна трикотажная фабрика. Это «Новая Леди», «Полишелк», «АльтезаГранд» и «Мила БСВ».

Кроме того активно идет второй этап модернизации на Оршанском льнокомбинате. Он должен завершиться до конца года.