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В Вятском государственном университете пройдет региональный этап Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»

10.11.2017  10:45

11 ноября в Вятском государственном университете пройдет региональный этап Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», сообщает официальный сайт университета.

Конкурс проводится в Кирове уже более 15 лет. В этом году основной темой мероприятия стал космос. Конкурсная программа включает в себя 17 коллекций одежды детских театров моды и 15 коллекций от молодых дизайнеров из Кирова, Перми, Йошкар-Олы, Глазова и Сыктывкара. В жюри конкурса входят искусствоведы и художники-модельеры, преподаватели вузов, представители средств массовой информации.

Кроме основной конкурсной программы в ВятГУ будут работать творческие площадки: выставка графических работ и костюмов космической тематики, фотозона с реальными и воссозданными предметами быта и одежды начала эпохи освоения космоса. Еще одна площадка включает мастер-классы по изготовлению аксессуаров и игрушек из различного текстиля; аквагриму и мехенди, мастер-класс по креативным стрижкам и прическам.

Мероприятие пройдет 11 ноября в 10.00 по адресу: г. Киров, ул. Ленина ,111, корпус №14.

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