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В Волгограде появился «Камышинский текстиль»

09.01.2017  07:31

Первый фирменный магазин «Камышинский текстиль» был открыт в Волгограде. В нем представлен широкий ассортимент товаров: от тканей до трикотажа.

Как рассказал порталу РИАЦ генеральный директор компании Александр Борисенко, продавать в магазине «Камышинский текстль» намерен весь ассортимент товаров, производимый предприятием, в том числе постельное белье, домашний текстиль, скатерти, салфетки, махровые полотенца.

Как напоминает издание, на сегодняшний день компания входит в восьмерку промышленных гигантов региона, а камышинский текстильный кластер стал одним из лидеров в России, активно реализующим инвестпроект по созданию современного производства полного цикла — от переработки хлопкового сырья до пошива и реализации готовой продукции. Общий объем инвестиций до 2018 г. составит более 5 млрд рублей.

Как подчеркнул Александр Борисенко, «Камышинский текстиль» участвует во всех программах субсидий, которые существуют. Так, только в 2016 году предприятие получило порядка 35 млн субсидий. Это позволило компенсировать затраты на проценты по кредитам, которые брались на закупку оборудования. Только в 2016 году удалось обновить оборудование на 250 млн рублей. 

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