04.10.2017 07:13

Специалисты Волгоградской контрольно-счетной палаты оценили перспективы проекта «Научное обоснование селекции и семеноводства хлопчатника для производства волокна высокого качества в условиях Волгоградской области».

Как сообщает «ВолгаПромЭксперт» со ссылкой на текст документа, эксперты признали «экономическую целесообразность» выращивания хлопка в регионе.

По данным контрольного ведомства, в 2016 году «Камышинский текстиль» переработало 3,5 тыс. тонн российского хлопка, который поступил на комбинат из Волгоградской и Астраханской областей, а также со Ставрополья и Краснодарского края, причем волгоградского хлопка было поставлено 16 тонн. Российское сырье обошлось предприятию на 30% дешевле, чем узбекское, так как были исключены расходы на транспортировку, растормаживание. Кроме того, стоимость российского хлопка не зависит от курса доллара.

Так что выращивание хлопка в Волгоградской области будет продолжено. Сейчас Волгоградский государственный аграрный университет вывел волокно сорта хлопчатника ПГССХ-1 которое может выращиваться в условиях Волгоградской климатической зоны. Общая площадь посева хлопчатника составляет около 8 гектар. Кроме того, у аграрного университета есть партнеры - фермерские хозяйства в Светлоярском районе Волгоградской области, засеявшие от 15 до 20 гектар хлопка. Общий семенной фонд, полученный в этом году, позволит засеять хлопчатником 1,5 тыс. гектар. Ожидаемая средняя урожайность в этом году составляет 22-23 центнера с гектара.