Конкурс «Модельер года - 2017» состоится 8 апреля в волгоградском торгово-развлекательном центре «Акварель», сообщают организаторы.

Мероприятие проводится агентством моделей V.G.models совместно с генеральным партнером ТРЦ «Акварель».

На подиуме будут представлены авторские коллекции одежды и аксессуаров. Конкурс «Модельер года» объединяет творчество мастеров разного уровня – от начинающих дарований до гуру модной индустрии.

Одна из самых интересных номинаций конкурса «Креатив» − это эксперименты с образами и композициями и редко используемыми технологиями. В номинации «Городской костюм» конкурсанты покажут умение чувствовать атмосферу улицы в создании креативного продукта для современных горожан. В номинации «Аксессуары» будут показаны оригинальные дополнения для стильного завершения образа. В конкурсе появилась новая номинация «Модный глянец» - это фотоработы стилистов, их видение модного продукта, образа или способа их представления.

«Модельер год - 2017» пройдет в двух форматах: на площадке Центрального атриума для широкой публики и на закрытой площадке ТРЦ «Акварель».

Победители предстоящего fashion-события примут участие в 39-ом Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис», который пройдет 29 августа 2017 года в Москве в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Афиша предоставлена организаторами конкурса.