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В Волгограде выбрали «Модельера года-2017»
29.05.2017 16:32
Волгоградский ТРЦ «Акварель» и агентство моделей V.G.models провели конкурс модельеров и дизайнеров «Модельер года-2017», сообщает Вера Тугова – руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок «Текстильлегпром», проектов «Экзерсис» и «Мода России».
Конкурс проходил в креативно оформленных зонах «Акварели» на площадке Центрального Атриума – для начинающих дизайнеров и в зоне Style-пространства – для профессионалов. Особая атмосфера дефиле была создана за счет гармоничного соединения различных зон торгового центра, использования новейших средств визуализации и коммуникаций.
«С первых минут показа и до последних не покидала мысль, что конкурс перерос этот формат и в Волгограде следует проводить, если не недели моды, то дни моды точно. Буквально за три года сформировался пул дизайнеров, которые готовы со всей ответственностью и профессионально работать на своего потребителя и делать моду завтрашнего дня. Чистые, грамотные, наполненные большим смыслом коллекции стали возможны благодаря усилиям организаторов проекта, создавшим экспериментально-творческое Style-пространство в ТРК «Акварель», где дизайнеры имеют возможность продавать свои коллекции, получать поддержку по организации показов и фотосессий, пользоваться услугами консультантов, посещать мероприятия для повышения профессионально мастерства», – отметила Вера Тугова, председатель жюри, руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок «Текстильлегпром», проектов «Экзерсис» и «Мода России».
В состав жюри конкурса вошли: Жанна Высоцких – дизайнер, владелица Модного дома Жанны Высоцких, победитель многочисленных российских и международных конкурсов; Мария Потехина - заведующая кафедрой «Технологии и конструирования одежды» Волгоградского технологического колледжа; Ольга Кириллова - заведующая кафедрой «Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма» Волгоградского государственного социально-педагогического университета; Алексей Кузьминский – заместитель директора Волгоградского областного бизнес-инкубатора.
Вела показы Наталья Емельяненкова – основатель и руководитель медиастудии «Твоя среда», радиоведущая «Волгоград FM», которая успевала комментировать показ, одновременно перемещаться в зоне показа, делать селфи и отправлять фото в Instagram.
Итоги конкурса
Номинация «Городской костюм»
Категория «Профи»:
Категория «Старт»:
Категория «Первоцвет»:
Номинация «Вечернее платье»
Категория «Профи»:
Номинация «Креатив»
Категория «Старт»:
Категория «Первоцвет»:
Номинация «Аксессуары»
Категория «Профи»:
Категория «Старт+Первоцвет»:
Номинация «Проект»:
Номинация «Модный глянец»:
Авторы шести коллекций – Анна Меняйлова, Галина Михеева, Дарья Нежинская, Татьяна Фролова, Динара Мусарова и Наталья Цыренина – приглашены для участия в 39-ом Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис», а Луиза Алханашвили в XI конкурсе на соискание премии «Мода России», которые пройдут соответственно 29 и 30 августа в Москве в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».
Фотографии предоставлены организаторами конкурса.
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