Волгоградский ТРЦ «Акварель» и агентство моделей V.G.models провели конкурс модельеров и дизайнеров «Модельер года-2017», сообщает Вера Тугова – руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок «Текстильлегпром», проектов «Экзерсис» и «Мода России».

Конкурс проходил в креативно оформленных зонах «Акварели» на площадке Центрального Атриума – для начинающих дизайнеров и в зоне Style-пространства – для профессионалов. Особая атмосфера дефиле была создана за счет гармоничного соединения различных зон торгового центра, использования новейших средств визуализации и коммуникаций.

«С первых минут показа и до последних не покидала мысль, что конкурс перерос этот формат и в Волгограде следует проводить, если не недели моды, то дни моды точно. Буквально за три года сформировался пул дизайнеров, которые готовы со всей ответственностью и профессионально работать на своего потребителя и делать моду завтрашнего дня. Чистые, грамотные, наполненные большим смыслом коллекции стали возможны благодаря усилиям организаторов проекта, создавшим экспериментально-творческое Style-пространство в ТРК «Акварель», где дизайнеры имеют возможность продавать свои коллекции, получать поддержку по организации показов и фотосессий, пользоваться услугами консультантов, посещать мероприятия для повышения профессионально мастерства», – отметила Вера Тугова, председатель жюри, руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок «Текстильлегпром», проектов «Экзерсис» и «Мода России».

В состав жюри конкурса вошли: Жанна Высоцких – дизайнер, владелица Модного дома Жанны Высоцких, победитель многочисленных российских и международных конкурсов; Мария Потехина - заведующая кафедрой «Технологии и конструирования одежды» Волгоградского технологического колледжа; Ольга Кириллова - заведующая кафедрой «Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма» Волгоградского государственного социально-педагогического университета; Алексей Кузьминский – заместитель директора Волгоградского областного бизнес-инкубатора.

Вела показы Наталья Емельяненкова – основатель и руководитель медиастудии «Твоя среда», радиоведущая «Волгоград FM», которая успевала комментировать показ, одновременно перемещаться в зоне показа, делать селфи и отправлять фото в Instagram.

Итоги конкурса

Номинация «Городской костюм»

Категория «Профи»:

1 место – дизайнер Наталья Цыренина, коллекция «Тугой узел».

2 место – дизайнер Луиза Алханашвили, коллекция «Заставь его слушать себя».

3 место – дизайнер Аида Тумашева, коллекция «Cuba».

Категория «Старт»:

1 место – дизайнер Анна Меняйлова (Агентство V.G.models), коллекция «Обратная сторона Луны».

2 место – дизайнер Дарья Нежинская (Волгоградский технологический колледж), коллекция «17».

3 место – дизайнер Татьяна Фролова (Волгоградский социально-педагогический университет), коллекция «Сезон дождей».

Категория «Первоцвет»:

1 место – коллектив образцового театра моды «Берегиня», коллекция «Английские лорды».

2 место – дизайнер Виктория Бойцова (Театра моды «Берегиня»), коллекция «Рыжий континент».

3 место – дизайнер Мария Алексенко (Театр моды «Мираж»), коллекция «Это было в Париже».

Номинация «Вечернее платье»

Категория «Профи»:

1 место – дизайнер Боганова Арина, коллекция Garden.

2 место – дизайнер Юлия Сазыкина, коллекция «Оттенки нежности».

Номинация «Креатив»

Категория «Старт»:

1 место – дизайнер Милена Александрова (Волгоградский технологический колледж), коллекция «В облаках журавлиных цветов».

2 место – дизайнеры Ольга Локтевич и Валерия Пирова (Центр детского творчества, г. Фролово), коллекция «Нейромантика».

3 место – дизайнер Яна Рябинина (Волгоградский технологический колледж), коллекция «Симфония №5».

Категория «Первоцвет»:

1 место – коллектив образцового театра моды «Берегиня», коллекция «Матрешкин двор».

2 место – дизайнер Алина Гадышева (Театр авангардной моды «Клеопатра»), коллекция «Зебра стиль».

3 место – дизайнер Грета Васильева (Волгоградский технологический колледж), коллекция Natura dell’anima.

Номинация «Аксессуары»

Категория «Профи»:

1 место – дизайнер Ольга Смирнова, коллекция «Обратная сторона Луны».

2 место – дизайнер Вера Есина, коллекция «Кожа к коже».

3 место – дизайнер Нурия Сукрипак, коллекция «No women, no cry».

Категория «Старт+Первоцвет»:

1 место – дизайнер Надежда Коновалова (Волгоградский технологический колледж), коллекция «Dolce». (

2 место – дизайнер Маргарита Козлова (Волгоградский технологический колледж), коллекция «Биг-Бен».

3 место – дизайнер Юлия Лесная (Волгоградский технологический колледж), коллекция «Анната романтика».

Номинация «Проект»:

1 место – дизайнер Анастасия Сляднева (Волгоградский технологический колледж), работа «Весенняя романтика».

2 место – дизайнер Анастасия Мысовская (Волгоградский технологический колледж), работа «Кицуне».

3 место – дизайнер Милена Александрова (Волгоградский технологический колледж), работа «Тыквенная королева».

Номинация «Модный глянец»:

1 место – дизайнер Кристина Тарнаруцкая, работа «Множественность».

2 место – дизайнер Кристина Тарнаруцкая, работа «Моя королева».

3 место - команда конкурса «Модель года», работа «Клетка в клетку».

Авторы шести коллекций – Анна Меняйлова, Галина Михеева, Дарья Нежинская, Татьяна Фролова, Динара Мусарова и Наталья Цыренина – приглашены для участия в 39-ом Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис», а Луиза Алханашвили в XI конкурсе на соискание премии «Мода России», которые пройдут соответственно 29 и 30 августа в Москве в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Фотографии предоставлены организаторами конкурса.