03.04.2017 17:39

Волгоградский облпромторг начал прием заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии» среди рабочих основных специальностей легкой промышленности, сообщает пресс-служба ведомства.

В Волгоградской области стартовал прием заявок для участия в ежегодном конкурсе среди рабочих основных специальностей легкой промышленности «Лучший по профессии».

Конкурс проводится на рабочем месте в течение четырех часов на основном технологическом оборудовании и при выпуске продукции массового ассортимента. Результаты работы каждого участника оцениваются по десятибалльной системе. Победителем признается участник, набравший в данной организации наибольшее количество баллов.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится облпромторгом совместно с Волгоградской областной организацией Российского профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности в 12-й раз.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 6 апреля.