17.05.2017 07:10

В Волгоградской области компанией «Доктор Орт» реализован проект модернизации производства ортопедических изделий стоимостью 20 млн рублей, сообщает администрация региона.

В настоящее время прорабатывается возможность получения малым предприятием государственной поддержки, сообщили представители администрации области на совещании, которое провел заместитель губернатора — председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

«Предприятие мобильное, активное, оно открылось всего пару месяц назад, но уже выпустило продукции более чем на семь миллионов рублей, 700 тысяч налоговых отчислений поступило в бюджет, — отметил Роман Беков. — В регионе продолжается адресная работа с промышленными организациями малого и среднего бизнеса, 80 из них реализуют инвестпроекты. Мы оказываем им поддержку, повышаем эффективность взаимоотношений между органами власти и предпринимателями».

Компания «Доктор Орт» рассчитывает привлечь 40 млн рублей займа для расширения производства. В планах — закупка второго компьютеризированного раскройного комплекса и дополнительного швейного оборудования. Это позволит увеличить число рабочих мест до 45, расширить ассортимент выпускаемой продукции, освоить выпуск повседневной обуви класса «комфорт», а также спецобуви для силовых структур. Кроме того, предприятие планирует создать площадку для подготовки и прохождения практики студентами профильных учебных заведений.