Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представит две новые коллекции под общим названием «Сказка на ночь» (FW 17/18 и SS 18), сообщают организаторы.

При создании новых коллекций Татьяна Сулимина вдохновлялась творчеством писателя-земляка Самуила Яковлевича Маршака, 130-летие со дня рождения которого отмечается в 2017 году.

Общая тема коллекций – «девочка, которая живет внутри каждой девушки и женщины».

«Все мы остаемся детьми со своими эмоциями, трогательной натурой, юным задором и наивной верой в чудеса. Разница лишь в толщине социальной «скорлупы», - объясняет идею новой работы Татьяна Сулимина.

Специально для коллекции дизайнер вновь разработала авторские принты. Гостей показа ждут картинки в стиле примитивных детских рисунков и авторская иллюстрация «Сказки о глупом мышонке» Маршака. Среди луков модницы увидят модели «платьев для девочек» с элементами школьного фартука, оборок и бантов, столь любимых «маленькими принцессами» в детстве, а также блузок словно из «маминого шкафа».

Показ состоится 5 февраля. Начало в 18.00. Dress code – коктейльные наряды.

Татьяна Сулимина — один из ведущих дизайнеров одежды столицы Черноземья. В фэшн-индустрии Воронежа работает с 1999 года. Участвовала в воронежских конкурсах и фестивалях мод, призер «Серебряного манекена-2003». Член жюри региональных этапов конкурсов «Экзерсис», «Русский силуэт», а также международного фестиваля «Губернский стиль» и детского «Мода и стиль». Вела программу о моде на канале «ТНТ-Губерния». С 2006 года постоянный участник Санкт-Петербургской недели моды «Дефиле на Неве».

Монобрендовые бутики дизайнера открыты в Воронеже, Санкт-Петербурге. Татьяна Сулимина в год выпускает две сезонных коллекции. Свой стиль дизайнер определяет как микс классики и авангарда.

Фото из архива дизайнера.