Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представила 5 февраля две новые коллекции под общим названием «Сказка на ночь» (FW 17/18 и SS 18), сообщают организаторы.

Женственный декор, молодежные принты, сочетание шика и повседневности: на подиуме были представлены 60 модных образов сезонов осень-зима 2017/2018 и весна-лето 2018. Показ получил название «Сказка на ночь», ведь в этот раз вдохновение модельер черпала в творчестве прославленного писателя Самуила Маршака, 130-летие со дня рождения которого отмечается в 2017 году.

Нежные платья с обилием бантов, оборок и воланов дизайнер украсила авторскими принтами в стиле граффити и иллюстрацией «Сказки о глупом мышонке» Маршака. В коллекциях есть платья-комбинации в двусторонних пайетках, костюмы-пижамы, свитшоты и толстовки в сочетании с юбками-пачками и юбками-клеш – в оттенках розового кварца, молодой сирени, зеленого и синего. Дизайнер использовала натуральные ткани: джерси, жаккард, шерстяное сукно для зимы, хлопок, креп, хлопковое кружево - для лета.

Татьяна Сулимина — один из ведущих дизайнеров одежды столицы Черноземья. В фэшн-индустрии Воронежа работает с 1999 года. Участвовала в воронежских конкурсах и фестивалях мод, призер «Серебряного манекена-2003». Член жюри региональных этапов конкурсов «Экзерсис», «Русский силуэт», а также международного фестиваля «Губернский стиль» и детского «Мода и стиль». Вела программу о моде на канале «ТНТ-Губерния». С 2006 года постоянный участник Санкт-Петербургской недели моды «Дефиле на Неве».

Монобрендовые бутики дизайнера открыты в Воронеже, Санкт-Петербурге. Татьяна Сулимина в год выпускает две сезонных коллекции. Свой стиль дизайнер определяет как микс классики и авангарда.

Фотографии предоставлены организаторами.