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В восточном регионе Туркменистана увеличили выпуск текстильной продукции

10.11.2017  10:37

На 126% увеличился рост производства за 10 прошедших месяцев этого года на туркменабатском производственном объединении министерства текстильной промышленности Туркменистана, сообщает информационный портал Туркменистана.

За отчетный период на предприятии было произведено шелкового сырья, шелковой ткани, изделий из шелка, а также хлопчатобумажной ткани на более, чем на 10,5 млн долларов.

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