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В выставках «Медицина и Косметология» и «Мода и Косметика» в Калининграде примут участие более 130 фирм

07.08.2017  23:42

Более 130 компаний из России, Казахстана, Польши, Литвы и Латвии станут участниками выставок «Медицина и Косметология» и «Мода и Косметика» в калининградском ВЦ «Балтик-Экспо», сообщают организаторы.

Традиционные выставки «Медицина и Косметология» и «Мода и Косметика» пройдут с 7 по 9 сентября в ВЦ «Балтик-Экспо» в Калининграде.

Участие в событии примут более 130 компаний из России, Казахстана, Литвы, Польши и Латвии.

Тематика выставок будет охватывать косметику, парфюмерию, средства ухода за собой, парикмахерские услуги и многое другое. Деловая программа включает семинар для владельцев аптек и тренинг для специалистов по косметической продукции. Помимо этого, мастер-классы по визажу, маникюру и др. будут проходить непосредственно на стендах.

Заявки на участие в выставках принимаются до сих пор.

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