23-я Международная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые программы обучения и развития» — «Мир детства — 2017» пройдет с 26 по 29 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Выставка организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Агентства стратегических инициатив, Федерального института развития образования, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Мир детства» – крупное выставочное событие в сфере индустрии детских товаров и услуг в России и странах Восточной Европы. В этом году на площади более 16 тысяч кв. м свои экспозиции представят около 500 компаний из более чем 30 стран.

В этом году выставка вновь собирает журналистов из профильных и деловых СМИ. В течение дня представители прессы смогут посетить самые интересные выставочные стенды, ознакомиться с новыми товарами, задать свои вопросы экспертам и руководителям компаний. Журналисты увидят самые популярные игры и игрушки этого и будущего сезонов, сыграют в интеллектуальные игры, проведут тест-драйв колясок и самокатов, построят из конструктора замок и выберут лучшую игрушку – символ 2018 года.

В рамках деловой программы выставки в этом году будет организован экспертно-консультационный центр «Бизнес-помощь». Каждый посетитель и участник выставки сможет получить консультации профессионалов по актуальным вопросам становления и развития бизнеса. Проект предоставит возможность экспонентам и посетителям выставки получить консультации экспертов по направлениям: аудит бренда, подбор персонала, аренда помещений для бизнеса, консалтинговые услуги.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».