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В Зарайске планируется открытие музея обувного дела

08.08.2017  23:00

Музей обувного дела, охватывающий период с конца XIX века и по наши дни, откроют в Зарайске в ближайшие 1,5 года, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.

До конца 2018 года в подмосковном Зарайске должен начать работу музей обувного дела. Уже сейчас собрана большая часть коллекции, которая будет представлена публике. В экспозиции планируется выставлять мебель, фотографии и вещи из дома Августа Редерса.

Август Редерс - немецкий предприниматель, который в 1858 году основал в Зарайске перопуховый завод (сейчас «Перопух»), а позднее — обувную фабрику (сейчас «Зарайск-обувь»).

«Концепция музея состоит в том, чтобы экспозиция отражала три временных этапа. Первый – настоящее фабрики, это экспозиция компании Ralf Ringer, которая представит свою коллекцию. Далее, по задумке, продвигаемся вперед в прошлое: сначала в период советского процветания, а затем в конец 19 – начало 20 века, когда Август Редерс только открыл фабрику», - рассказал глава округа Зарайск Олег Сынков.

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