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В завершение проекта модернизации производства «Чайковский текстиль» вложит еще 1 млрд рублей

08.08.2017  07:15

«Чайковский текстиль» вложит в завершение модернизации производственных линий еще 1 млрд рублей, передает РБК. Проект рассчитан до 2020 года с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд руб.

При этом открытие нового ткацкого цеха, что позволит в пять раз увеличить производительность работы и автоматизировать производство, должно состояться уже в этом месяце – в августе 2017 года. В результате модернизации производственные мощности предприятия составят 40 млн погонных метров.

Объем производства предприятия в 2017 году достигнет одного миллиона метров ткани для школьной формы. По итогам 2016 года продукции «Чайковского текстиля» на рынке тканей для спецодежды и униформы военнослужащих составила 14%, в 2017 и 2018 годах планируется ее увеличение доли до 16% и 19% соответственно. 
Напомним, масштабную модернизацию производственных мощностей предприятие проводит с 2012 года. Для реализации проекта компании был предоставлен заем от Фонда развития промышленности на 297 млн рублей, а также субсидии. 

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