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В Житомирской области планируют построить льноперерабатывающий завод

29.07.2017  01:23

Строительством завода по переработке льна в Житомирской области планирует заняться агрокомпания «Заря», пишет ИК «ПроАгро».

В течение пяти лет в Житомирской области может появиться льноперерабатывающий завод. Свое намерение по его строительству выразило руководство агрокомпании «Заря».

«Было время, когда Украина удовлетворяла 1/6 мировой потребности в льноволокне. В 90-х годах наша страна ежегодно производила 130 тыс. тонн льноволокна, тогда как мировая потребность составляла 600 тыс. тонн», - отметили представители организации.

Отмечается, что компания «Заря» получила сертификат органического производства по которому земля обрабатывается без минеральных удобрений. Сейчас из урожая льна производится масло. 

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