10.04.2017 22:09

Расширение производства фабрики «Юничел» в Златоусте позволит трудоустроить до 300 новых сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

В Златоусте будет расширено производство компании «Юничел-Злато». Организация приобрела земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м. На нем будет построено четырехэтажное здание. При этом на первом этаже разместится склад, а на остальных трех – рабочие цеха.

Объем запланированных инвестиций в 2017-м году составит 100 млн рублей. По итогам строительства планируется принять на работу до 300 новых сотрудников.

«Планируем создать новый корпус, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить условия труда сотрудникам предприятия. Эскизный проект здания уже готов, начинается работа по проектированию», - поделилась начальник научно-технического отдела «Юничел» Татьяна Кузнецова.

Основные затраты уже внесены, к концу года на площадке будет заложено новое здание.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.