Показ осенне-зимней коллекции Arcturus от Вадима Мерлиса состоялся 12 марта, в рамках первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщается в пост-релизе компании.

Основная идея коллекции – «динамичный урбанизм в сочетании с богемной нотой». В линейке моделей представлены базовые повседневные вещи для жителей мегаполисов в современном стиле street-style. Особенностью коллекции является многообразие фактур, интересных деталей и съемных аксессуаров. В новых моделях дизайнера учитываются тренды сезона, но при этом каждая вещь выполнена в уникальной манере.

По словам Вадима Мерлиса, символом его коллекции стал Арктур – звезда всех влюбленных и сумасшедших: «На небе много звезд, но запомнилась мне одна. Это – Арктур, яркая и красивая звезда. Я выбрал ее в качестве эмблемы для моей новой серии городских нарядов. Многоконечный геометрический символ фигурирует на одежде в виде надписи «Арктур» в форме вышивки или принтов. Про себя я ее назвал «Любовь в городе».

Помимо повседневно-дерзкой уличной одежды, дизайнер также предлагает клубно-вечернюю линию. В ней фигурирует ткань «лаке», костюмная ткань и аксессуары, напоминающие портупею, что, безусловно, подчеркнет, неординарность созданного облика. Ценно также применение множества разнообразных фактур и любопытных аксессуаров, что позволяет различным стилям сочетаться, дополнять и подчеркивать друг друга.

Поздравить дизайнера с успешным показом и первыми оценить новую коллекцию пришли Елизавета Арзамасова, Мария Берсенева, Анастасия Макеева, Сати Казанова, Лоя, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева, Анастасия Денисова, Наталья Лесниковская, Елена Ханга, Лариса Вербицкая, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и другие.

Вадим Мерлис — российский модельер, основатель бренда Vadim Merlis. С 2007 года работал дизайнером в сети магазинов Султаны Французовой. Затем перешел работать в модный дом Сергея Сысоева, выпустив три коллекции за год. Позднее стал ведущим дизайнером InCity. Собственное детище — бренд Merlis Atelier — основал в 2011 году.

Фотографии предоставлены компанией.