27.01.2017 16:22

Компания Ralf Ringer подвела коммерческие итоги за 2016 год – валовая выручка составила 5,95 млрд рублей, сообщает пресс-служба организации.

По итогам работы за 2016 года, группа компаний Ralf Ringer продемонстрировала значительный прогресс. Валовая выручка организации выросла на 39%, дойдя до суммы 5,95 млрд рублей. Через различные каналы продаж было реализовано 1,69 млн пар обуви, что на 9,3% больше, чем в 2015 году. Продажи через собственную розничную сеть Ralf Ringer увеличились более чем в 1,5 раза при расширении самой сети всего на 5 магазинов.

«Существенное увеличение всех ключевых коммерческих показателей компании обеспечил продолжающийся несколько лет подряд рост интереса покупателей к женской коллекции Ralf Ringer и вывод на рынок детской коллекции обуви», - отметил генеральный директор группы Андрей Бережной.

В приоритетных задачах 2017 года - ребрендинг розничной сети Ralf Ringer, развитие on-line торговли и введение в эксплуатацию собственного автоматизированного склада.

Ralf Ringer — российский производитель мужской и женской обуви. С момента основания компании в 1996 году объем производства вырос в 45 раз: с 30 тыс. пар в сезон 1996 года до 1 млн 500 тыс. пар в 2013 году. Обувь Ralf Ringer выпускается на трех собственных фабриках (в Москве, Владимире и Зарайске). Сеть дистрибуции насчитывает более 1700 торговых точек, включая более 127 магазинов собственной фирменной розницы. Ralf Ringer входит в тройку самых узнаваемых в России обувных марок.