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Vassa & Co запускает бюджетную линейку Weekend

07.03.2017  00:54

Стоимость одежды Vassa & Co Weekend будет на 30-40% ниже обычных цен марки, пишет RNS.

ТМ Vassa & Co сообщила о своем намерении выпустить новую линейку одежды в более дешевом ценовом сегменте. Направление получит название Vassa & Co Weekend и будет включать больше повседневных моделей. Стоимость одежды ожидается на 30-40% ниже основной коллекции премиум-класса.

По словам президента компании Владислава Грановского, первые модели должны появиться в ближайшее время в аутлетах сети. Полноценно линейка будет представлена к следующему сезону.

Оптимальной стоимости одежды производители планируют добиться, приобретая ткань в Турции.

В дальнейшем возможно открытие отдельных магазинов Vassa & Co Weekend.

Дизайнер Елена Васса в 1996 году представила свою первую коллекцию в Нью-Йорке. В октябре 1997 года она привезла ее в Москву на Неделю российской моды. Показ принес модельеру известность. В 2000 году появляется компания Vassa, открываются первые магазины. В 2005 году компания Vassa & Cо стала «Брендом года». Сейчас марка выпускает верхнюю одежду и деловые костюмы для мужчин и женщин. Имеет обширную сеть магазинов по всей стране и свою производственную базу.

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