Лимитированная капсульная коллекция VS x Balmain поступит в продажу в Москве в середине декабря 2017 года, сообщает компания.

Креативный директор парижского модного дома Balmain Оливье Рустен создал сексуальные модели с чувственным силуэтом, которыми известен бренд Victoria’s Secret. В тоже время капсула отличается неповторимым стилем Balmain.

Коллаборация VS x Balmain имеет особое значение для индустрии моды: впервые бренд нижнего белья сотрудничает с люксовым брендом для создания эксклюзивной коллекции.

Рустен также создал модели для Victoria’s Secret Fashion Show, которые впервые можно будет увидеть на подиуме в ноябре. Эксклюзивная капсула VS x Balmain будет включать образы, показанные в рамках шоу.

Victoria’s Secret Fashion Show впервые пройдет в Шанхае 28 ноября 2017 года.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Видео предоставлено компанией.