Бренд Victoria’s Secret представил обновленную коллекцию белья Body by Victoria, сообщает компания.

Помимо классических моделей трусиков и бюстгальтеров, в коллекции теперь представлены браллет, мягкая модель Demi, треугольный браллет с косточками. Размеры – А-DDD, XS – L.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.