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Victoria’s Secret обновила коллекцию Body by Victoria
28.02.2017 23:33
Бренд Victoria’s Secret представил обновленную коллекцию белья Body by Victoria, сообщает компания.
Помимо классических моделей трусиков и бюстгальтеров, в коллекции теперь представлены браллет, мягкая модель Demi, треугольный браллет с косточками. Размеры – А-DDD, XS – L.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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