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Victoria’s Secret обновила коллекцию Dream Angels

14.03.2017  23:04

Бренд Victoria’s Secret представил обновленную коллекцию белья Dream Angels, сообщает компания.

Кроме классических бра, в коллекции представлены две новые модели: бралетт со спущенными плечами и бралетт с корсетной шнуровкой. При создании белья Dream Angels дизайнеры использовали кружевную отделку и пастельную палитру. Размеры – А-DDD.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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