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Victoria’s Secret обновила коллекцию Very Sexy ко Дню святого Валентина
26.01.2017 09:51
Этой зимой линейку Very Sexy от Victoria’s Secret дополнили две новые модели – бюстье без бретелек и мини-балконет, сообщается в пресс-релизе компании.
При создании моделей Very Sexy дизайнеры Victoria’s Secret использовали кружево, оттенки черного, красного, белого и кремового.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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