Этой зимой линейку Very Sexy от Victoria’s Secret дополнили две новые модели – бюстье без бретелек и мини-балконет, сообщается в пресс-релизе компании.

При создании моделей Very Sexy дизайнеры Victoria’s Secret использовали кружево, оттенки черного, красного, белого и кремового.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.