Модели белья Very Sexy XO отличаются аристократичной цветовой палитрой и атласной отделкой, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом сезоне ассортимент коллекции Very Sexy XO пополнился яркими новинками: трусики с завышенной талией, боди с глубоким декольте и с симметричным вырезом на спине. Среди классических моделей бюстгальтеров представлены Push-Up и Demi c тонкими лентами на чашечках и моно-бретелькой из кружева на спине. Модницам предлагаются бралетт High-Neck, а также вариант с прозрачной подкладкой «под горло». Ключевой элемент коллекции – кружево XО.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.