|
|
Victoria’s Secret представила новую коллекцию белья Very Sexy с орнаментом кружева XO
18.05.2017 18:03
Модели белья Very Sexy XO отличаются аристократичной цветовой палитрой и атласной отделкой, сообщается в пресс-релизе компании.
В этом сезоне ассортимент коллекции Very Sexy XO пополнился яркими новинками: трусики с завышенной талией, боди с глубоким декольте и с симметричным вырезом на спине. Среди классических моделей бюстгальтеров представлены Push-Up и Demi c тонкими лентами на чашечках и моно-бретелькой из кружева на спине. Модницам предлагаются бралетт High-Neck, а также вариант с прозрачной подкладкой «под горло». Ключевой элемент коллекции – кружево XО.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте