Модели из новой коллекции для занятий спортом New Angel Max Sport Bra обеспечивают двойную поддержку груди, сообщается в пресс-релизе компании.

Бюстгальтеры с максимальной поддержкой фиксируют грудь во время интенсивной физической нагрузки, а перфорация на передней и задней частях бюстгальтера создает дополнительную вентиляцию.

Отличительная особенность коллекции – дизайн бретелей в виде раскрытых ангельских крыльев на спине. Бюстгальтеры из новой коллекции New Angel Max Sport Bra от Victoria’s Secret представлены в размерах A – DDD.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.