В коллекцию Off The Shoulder от Victoria’s Secret вошли модели боди и бралетты со спущенными плечами, сообщается в пресс-релизе компании.

Оголенные плечи – это новая вариация декольте. Вырез акцентирует внимание на хрупкой фигуре и женственных формах.

Палитра Off The Shoulder включает розовый, бежевый, фиолетовый, синий, черный и белый цвета. Размеры XS-L.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.