Новости
НачалоНовостиVictoria’s Secret презентовала новую коллекцию белья Sexy Little Things
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
На Патриарших прудах откроется pop up store бренда Norsoyan в поддержку лечения дизайнера Людмилы Норсоян 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Victoria’s Secret презентовала новую коллекцию белья Sexy Little Things

26.04.2017  10:57

При создании коллекции Sexy Little Things дизайнеры Victoria’s Secret вдохновлялись настроением музыкальных фестивалей, сообщается в пресс-релизе компании.

В новой коллекции белья представлены бюстгальтеры из линеек Dream Angels и Very Sexy. Поклонницам классических бюстгальтеров предлагаются модели Demi или Push-Up. А для тех, кто не боится модных экспериментов, дизайнеры подготовили оригинальную модель High-Neck с кружевной подкладкой «под горло».

Основу новой коллекции составляют бралетты: модели с корсетной шнуровкой или в виде топа. Дополняют линию боди и укороченные ночные сорочки с кружевной отделкой.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 73
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1290 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте