При создании коллекции Sexy Little Things дизайнеры Victoria’s Secret вдохновлялись настроением музыкальных фестивалей, сообщается в пресс-релизе компании.

В новой коллекции белья представлены бюстгальтеры из линеек Dream Angels и Very Sexy. Поклонницам классических бюстгальтеров предлагаются модели Demi или Push-Up. А для тех, кто не боится модных экспериментов, дизайнеры подготовили оригинальную модель High-Neck с кружевной подкладкой «под горло».

Основу новой коллекции составляют бралетты: модели с корсетной шнуровкой или в виде топа. Дополняют линию боди и укороченные ночные сорочки с кружевной отделкой.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.