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Victoria’s Secret презентовала новую коллекцию белья Sexy Little Things
26.04.2017 10:57
При создании коллекции Sexy Little Things дизайнеры Victoria’s Secret вдохновлялись настроением музыкальных фестивалей, сообщается в пресс-релизе компании.
В новой коллекции белья представлены бюстгальтеры из линеек Dream Angels и Very Sexy. Поклонницам классических бюстгальтеров предлагаются модели Demi или Push-Up. А для тех, кто не боится модных экспериментов, дизайнеры подготовили оригинальную модель High-Neck с кружевной подкладкой «под горло».
Основу новой коллекции составляют бралетты: модели с корсетной шнуровкой или в виде топа. Дополняют линию боди и укороченные ночные сорочки с кружевной отделкой.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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